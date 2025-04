Вышел ремастер игры The Elder Scrolls IV: Oblivion

Вышел ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion — игры Bethesda 2006 года

Скриншот: Игра The Elder Scrolls IV: Oblivion

Американская студия Bethesda представила перевыпуск игры The Elder Scrolls IV: Oblivion. Видео с анонсом тайтла опубликовали на YouTube.

The Elder Scrolls IV: Oblivion вышла в 2006 году. По словам разработчиков, ремастер — «переосмысление лучшей игры 2006 года с потрясающей графикой и доработанным игровым процессом». Игра доступна на ПК и консолях Xbox Series. В игре нет русского языка — даже в виде субтитров.

В описании тайтла говорится, что игра получила обновленную локацию Сиродил, увлекательные квесты, возможность создать и настроить своего персонажа. Ремастер включает сюжетные дополнения Shivering Isles и Knights of the Nine, а также набор мини-DLC.

На странице Steam опубликованы минимальные системные требования игры. Для ее запуска необходимы операционная система (ОС) Windows 10, процессор AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i7-6800K, 16 гигабайт оперативной памяти, видеокарта AMD Radeon RX 5700 или Nvidia GeForce 1070 Ti, 125 гигабайт места на накопителе.

Стоимость игры в США составляет 50 долларов, или около 4 тысяч рублей.

Ранее инсайдер и блогер Nate the Hate заявил, что Microsoft перевыпустит еще одну игру Bethesda — Fallout 3. Игра появится примерно в одно время с The Elder Scrolls VI — в 2026 или 2027 году.