Microsoft перевыпустит еще одну игру Bethesda

GameRant: Ремастер Fallout 3 появится вместе с новой The Elder Scrolls IV

Корпорация Microsoft займется перевыпуском игры Fallout 3. Об этом сообщает издание GameRant.

Планы компании подтвердил известный инсайдер и блогер Nate the Hate. По его словам, в Microsoft намерены выпустить обновленную версию тайтла 2008 года. Fallout 3 — видеоигра в жанре экшен с открытым миром, действие которой происходит в постапокалиптическом мире. Эта часть стала первой игрой серии Fallout, разработанной Bethesda.

Nate the Hate актуализировал информацию о Fallout 3 на фоне подтверждения скорого выхода обновленной игры The Elder Scrolls IV: Oblivion — еще одного хита Bethesda. Microsoft приобрела Bethesda в 2024 году. Первые сведения о перевыпуске Fallout 3 появились после изучения документов, посвященных слиянию с Microsoft. В них утерждалось, что ремастер игры выйдет в один год с The Elder Scrolls VI.

Nate the Hate отметил, что выпуск The Elder Scrolls VI еще не запланирован, но может состояться в 2026 или 2027 годах. Соответственно, тогда же может появиться и ремастер Fallout 3.

В середине апреля компания Limited Run Games выпустила комплект шутеров Doom и Doom II, вышедших в 1990-х. Коллекцию из двух легендарных игр Bethesda оценили в 666 долларов.