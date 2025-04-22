Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:04, 22 апреля 2025Экономика

Пляжи в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти

Ряд пляжей в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти
Александра Качан (Редактор)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Ряд пляжей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) закрыли из-за разлива нефти. Ограничения коснулись в том числе пляжа Кальба в эмирате Шарджа, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Речь идет о пляжах на берегу Оманского залива на территории эмиратов Фуджейра и Шарджа.

Местные отели предлагают туристам воспользоваться специальными шаттлами, которые доставят их в разрешенные для купания места. Туроператоры оказывают помощь при переселении. При этом отмечается, что количество жалоб и просьб о переселении от туристов из России минимальное.

Выбросы нефти на побережье были обнаружены две недели назад. Заметившие загрязнение туристы заявили, что на некоторых пляжах следов разлива не видно, но после купания на теле остаются темные пятна.

Ранее российский туристы в ОАЭ пожаловались на неприятный запах от разлива нефти в море.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ большого радиуса действия пересек границу России

    Раскрыты сроки выхода нового дешевого iPhone

    Мосбиржа остановила торги на срочном рынке

    Посол США на Украине записала прощальное видео

    Сотрудница УФСИН устроила дома вечеринку и разбила бутылку о голову участкового

    В России может стать меньше нового жилья

    Появились подробности о получивших жилищный сертификат в Татарстане мигрантах

    Раскрыты подробности об обнаруженном в водоеме в Москве мужчине

    Движение по М-11 «Нева» перекрыли из-за ДТП

    В российском городе мужчину избили и выбросили из окна третьего этажа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости