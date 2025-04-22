Пляжи в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти

Ряд пляжей в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти

Ряд пляжей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) закрыли из-за разлива нефти. Ограничения коснулись в том числе пляжа Кальба в эмирате Шарджа, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Речь идет о пляжах на берегу Оманского залива на территории эмиратов Фуджейра и Шарджа.

Местные отели предлагают туристам воспользоваться специальными шаттлами, которые доставят их в разрешенные для купания места. Туроператоры оказывают помощь при переселении. При этом отмечается, что количество жалоб и просьб о переселении от туристов из России минимальное.

Выбросы нефти на побережье были обнаружены две недели назад. Заметившие загрязнение туристы заявили, что на некоторых пляжах следов разлива не видно, но после купания на теле остаются темные пятна.

Ранее российский туристы в ОАЭ пожаловались на неприятный запах от разлива нефти в море.