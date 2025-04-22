Раскрыты подробности боев с диверсионными группами ВСУ в Курской области

ТАСС: Российские военные уничтожают диверсионные группы ССО ВСУ южнее Гуева

Российские военные начали уничтожать диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Подробности боев раскрыл источник ТАСС в силовых структурах.

По данным агентства, бои ведутся в лесах южнее села Гуево с силами специальных операций (ССО) противника.

«Наши бойцы в лесах южнее Гуева уничтожают диверсионные группы ССО ВСУ. Их доукомплектовали за счет военнослужащих штурмовых подразделений», — заключил собеседник агентства.

Ранее ВСУ подставили под удар в Гуево наемников из Колумбии. Сообщалось, что противник таким образом пытался отвести свои элитные подразделения

