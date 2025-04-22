Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:51, 22 апреля 2025Наука и техника

Россиянам рассказали о возможности купить алкоголь без паспорта

Россияне смогут купить алкоголь, табак и энергетики без паспорта в 2025 году
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Global Look Press

Россияне смогут купить алкоголь, табак и энергетики без паспорта после введения касс самообслуживания с биометрией, первые из них начнут работать в 2025 году. Об этом рассказал заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов в беседе с URA.RU.

«Сегодня человек при покупке алкоголя, табака и энергетиков на кассе должен показать паспорт, а на терминале самообслуживания — позвать сотрудника для совершения покупки. С биометрией ждать подтверждения от сотрудника не придется, возраст подтвердит система», — рассказал Семенов.

Он отметил, что в данный момент ведется испытание касс самообслуживания с биометрией. При этом у покупателя сохранится возможность подтвердить возраст с помощью паспорта, заключил Семенов.

Ранее в Госдуме вынесли на обсуждение идею ввести биометрической идентификации для быстрой езды на арендных электросамокатах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о новых попытках атак ВСУ на Россию после окончания перемирия

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Южная Корея резко нарастила поставки одной категории товаров в Россию

    Бойцы ВС России применили один важный тактический ход при освобождении Преображенки

    Сбежавшего после ДТП с мотоциклом полицейского задержали в Подмосковье

    Бывший советник Пентагона назвал причину своего увольнения

    ВСУ обстреляли российских солдат за попытку вывезти тела украинских бойцов

    Апрель в Центральной России назвали сумасшедшим

    Стало известно о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область после окончания перемирия

    Доходы России от поставок одного вида продукции в Китай рекордно выросли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости