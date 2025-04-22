Россиянам рассказали о возможности купить алкоголь без паспорта

Россияне смогут купить алкоголь, табак и энергетики без паспорта в 2025 году

Россияне смогут купить алкоголь, табак и энергетики без паспорта после введения касс самообслуживания с биометрией, первые из них начнут работать в 2025 году. Об этом рассказал заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов в беседе с URA.RU.

«Сегодня человек при покупке алкоголя, табака и энергетиков на кассе должен показать паспорт, а на терминале самообслуживания — позвать сотрудника для совершения покупки. С биометрией ждать подтверждения от сотрудника не придется, возраст подтвердит система», — рассказал Семенов.

Он отметил, что в данный момент ведется испытание касс самообслуживания с биометрией. При этом у покупателя сохранится возможность подтвердить возраст с помощью паспорта, заключил Семенов.

Ранее в Госдуме вынесли на обсуждение идею ввести биометрической идентификации для быстрой езды на арендных электросамокатах.