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07:30, 22 апреля 2025Наука и техника

Samsung научится предсказывать поломки гаджетов

Samsung запустила ИИ-сервис, который может предсказать поломку бытовой техники
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Корпорация Samsung представила функцию AI Pre-Care Notification, которая может предсказать сроки выхода из строя бытовой техники. На это обратило внимание издание SamMobile.

Технология, доступной пользователям бытовой техники Samsung, работает на основе искусственного интеллекта (ИИ). Система анализирует порядок использования устройства и его текущее состояние. На основе этих данных нейросеть может предсказать, когда аппарату потребуется техническая поддержка или он сломается.

В качестве примера в компании привели холодильник Samsung — функция AI Pre-Care Notification может рассказать о будущих поломках бытовой техники, определить уровень хладагента, посоветовать пользователю обратиться в сервисный центр. Потребитель будет получать уведомления о состоянии техники через приложение SmartThings.

В настоящий момент новая функция работает с фирменными кондиционерами, воздухоочистителями, холодильниками, посудомоечными машинами, сушилками, индукционными плитами, микроволновыми печами, роботами-пылесосами, стиральными машинами. AI Pre-Care Notification доступна пользователям подписочного сервиса AI Subscription Club.

Ранее стало известно, что в марте 2025 года поставки смартфонов из Южной Кореи в РФ сократились почти в четыре раза. Отгрузки гаджетов упали до минимальных объемов за последние полгода — до суммы в 17 тысяч долларов.

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