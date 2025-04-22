В Кремле высказались об обсуждении с Украиной моратория на удары по гражданским объектам

Песков: Планов обсудить с Киевом мораторий на удары по гражданским объектам нет

У Москвы нет планов обсудить с Киевом мораторий на удары по гражданским объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, конкретных планов нет, есть подтверждение президентом [Владимиром] Путиным готовности обсуждать этот вопрос с учетом анализа опыта пасхального перемирия, которое имело место, но никакой конкретики в этом плане нет», — объяснил официальный представитель Кремля.

Песков также сообщил, что вопрос остановки ударов по гражданской инфраструктуре требует четкого разделения понятий. Он уточнил, что для введения моратория необходимо определить, когда такие объекты могут становиться военными целями.

Вместе с тем в Кремле озвучили условие для дипломатических контактов России с Украиной. По словам пресс-секретаря президента РФ, для начала мирных переговоров с Москвой Киеву необходимо убрать юридические препятствия.