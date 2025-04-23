Форвард «Реала» Винисиус оказался под угрозой отстранения от футбола

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор оказался под угрозой отстранения от футбола. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, компания Tiberis Holding do Brasil подала жалобу в следственную палату комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА). 24-летний игрок мог нарушить кодекс этики, потому что через компанию ALL Agenciamento Esportivo владеет несколькими футбольными клубами.
Отмечается, что Винисиус владеет акциями клубов из Бразилии и Португалии и планирует приобрести долю в одной из испанских команд. Если его признают виновным, ему будет грозить двухлетнее отстранение, штраф и обязательство продать свои акции.
Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В составе мадридского клуба нападающий трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, один раз — Кубок страны. Также он дважды становился победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.