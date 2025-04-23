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09:17, 23 апреля 2025Спорт

Форвард «Реала» Винисиус оказался под угрозой отстранения от футбола

Форвард «Реала» Винисиус оказался под угрозой двухлетнего отстранения от футбола
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Juan Medina / Reuters

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор оказался под угрозой отстранения от футбола. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, компания Tiberis Holding do Brasil подала жалобу в следственную палату комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА). 24-летний игрок мог нарушить кодекс этики, потому что через компанию ALL Agenciamento Esportivo владеет несколькими футбольными клубами.

Отмечается, что Винисиус владеет акциями клубов из Бразилии и Португалии и планирует приобрести долю в одной из испанских команд. Если его признают виновным, ему будет грозить двухлетнее отстранение, штраф и обязательство продать свои акции.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В составе мадридского клуба нападающий трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, один раз — Кубок страны. Также он дважды становился победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.

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