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09:11, 23 апреля 2025Экономика

Россия задумала добывать ископаемые в новом месте

«Известия»: Российские компании займутся добычей лития в Аргентине
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ivan Alvarad / Reuters

В аргентинских провинциях Жужуй, Сальта, Катамарка и Сан-Хуан готовятся запустить несколько десятков российских проектов по добыче природных ископаемых. Об этом сообщает газета «Известия».

В приоритете будет разработка месторождений лития, сообщил аргентинский посол Энрике Игнасио Феррер Виейра. Вместе с Боливией и Чили Аргентина входит в так называемый литиевый треугольник, на территории которого сконцентрировано около 54 процентов мировых запасов этого металла. «У нас с Аргентиной достаточно небольшой товарооборот, поэтому любые совместные проекты позитивно скажутся на его росте», прокомментировала научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Алина Щербакова.

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Также о перспективах совместной работы с Россией говорил министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану. По его словам, реализация соответствующих решений даст возможность в течение семи-восьми лет выйти на уровень переработки, позволяющий создавать электрические батареи.

Ранее начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-Банка Борис Красноженов говорил, что основными игроками на рынке редкоземельных металлов (РЗМ) в следующие 10-15 лет станут Россия, США, Канада, Австралия и Китай.

Он предположил, что страны будут сотрудничать между собой, так, могут возникнуть совместные проекты в Австралии и Канаде, предусматривающие поставки в Соединенные Штаты. Россия сможет полностью обеспечивать себя выпуском 7,5 тысячи тонн РЗМ в год, кроме того, у страны есть экспортный потенциал. Она занимает второе место в мире по объему запасов — около 20-30 миллионов тонн.

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