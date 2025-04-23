Российский губернатор описал обстановку в районе взрывов на территории воинской части

Авдеев: Детонация снарядов во Владимирской области сохраняется

Детонация снарядов на территории воинской части во Владимирской области сохраняется. Обстановку в районе места происшествия описал глава российского региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

«Динамика хорошая, но пока детонация сохраняется», — написал губернатор.

Авдеев пояснил, что из-за сохраняющейся опасности пока преждевременно принимать решения о возвращении эвакуированных жителей в дома, а также возобновлении работы предприятий и образовательных организаций.

На данный момент по итогам анализа обстановки и первичной оценки ущерба границу зоны чрезвычайно ситуации сузили до пределов ряда населенных пунктов, жители которых смогут получить компенсации и иную поддержку.

Взрыв в Киржачском районе российского региона произошел во вторник, 22 апреля. Как пояснили в Минобороны, на территории одной из воинских частей произошло возгорание с последующей детонацией боеприпасов. Причиной произошедшего в оборонном ведомстве назвали нарушение требований безопасности. В сети опубликовали кадры с места происшествия.