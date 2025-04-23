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17:40, 23 апреля 2025Силовые структуры

Сбившей людей в Мичуринске машиной управлял сотрудник Росгвардии

В Мичуринске сбившим четырех человек автомобилем управлял сотрудник Росгвардии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Мичуринске сбившим четырех человек автомобилем управлял сотрудник Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, машиной, которая въехала в группу людей на пешеходном переходе в Мичуринске, управлял сотрудник вневедомственной охраны, находящийся в отпуске. В отношении него проводят служебную проверку.

Автомобиль на полном ходу въехал в группу людей, переходивших дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Медосвидетельствование на состояние опьянения алкоголя в крови водителя не обнаружило. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что водитель Lada Priora влетел в толпу на пешеходном переходе в российском городе.

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