Сбившей людей в Мичуринске машиной управлял сотрудник Росгвардии

В Мичуринске сбившим четырех человек автомобилем управлял сотрудник Росгвардии

В Мичуринске сбившим четырех человек автомобилем управлял сотрудник Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, машиной, которая въехала в группу людей на пешеходном переходе в Мичуринске, управлял сотрудник вневедомственной охраны, находящийся в отпуске. В отношении него проводят служебную проверку.

Автомобиль на полном ходу въехал в группу людей, переходивших дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Медосвидетельствование на состояние опьянения алкоголя в крови водителя не обнаружило. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что водитель Lada Priora влетел в толпу на пешеходном переходе в российском городе.