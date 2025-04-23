Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:39, 23 апреля 2025Мир

В Британии назвали причину отказа Зеленского приехать на переговоры в Лондон

Independent: Зеленский не поехал на переговоры в Лондон, опасаясь засады США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал на переговоры по урегулированию конфликта в Лондоне из-за нежелания попасть в засаду представителей США. Об этом пишет британская газета The Independent.

Издание напоминает, что украинский лидер «подвергся издевательствам» со стороны американского лидера Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса на встрече с ними в Белом доме в феврале. «Он избежал окружения со стороны команды американских дипломатов в Лондоне, не явившись туда вообще», — отмечается в статье.

23 апреля в Лондоне должна была состояться серия встреч глав МИД Британии, Франции, Германии и Украины, однако переговоры отложили. Вместо этого прошли переговоры между высокопоставленными чиновниками четырех стран.

Сообщалось, что США на встрече в Лондоне планировали представить мирный план по Украине. Позднее стало известно, что американский госсекретарь Марко Рубио отказался участвовать в переговорах, так как Киев не собирался обсуждать предложения президента Дональда Трампа по мирному соглашению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну». Трамп раскритиковал Зеленского из-за вреда переговорам по Украине

    Государству перешли компании бывшего вице-президента РЖД на четверть триллиона рублей

    Зеленского обвинили в срыве переговоров

    Раскрыта позиция Польши по Украине

    В российском регионе ввели режим воздушной опасности

    Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о территориях России

    Головин назвал цену обеда в Монако

    Завершено расследование растраты при создании российского планшета

    Зеленский напомнил США об одном обещании по Крыму

    Стало известно о попытках трех стран Европы убедить Украину отказаться от территорий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости