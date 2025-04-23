В Британии назвали причину отказа Зеленского приехать на переговоры в Лондон

Independent: Зеленский не поехал на переговоры в Лондон, опасаясь засады США

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал на переговоры по урегулированию конфликта в Лондоне из-за нежелания попасть в засаду представителей США. Об этом пишет британская газета The Independent.

Издание напоминает, что украинский лидер «подвергся издевательствам» со стороны американского лидера Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса на встрече с ними в Белом доме в феврале. «Он избежал окружения со стороны команды американских дипломатов в Лондоне, не явившись туда вообще», — отмечается в статье.

23 апреля в Лондоне должна была состояться серия встреч глав МИД Британии, Франции, Германии и Украины, однако переговоры отложили. Вместо этого прошли переговоры между высокопоставленными чиновниками четырех стран.

Сообщалось, что США на встрече в Лондоне планировали представить мирный план по Украине. Позднее стало известно, что американский госсекретарь Марко Рубио отказался участвовать в переговорах, так как Киев не собирался обсуждать предложения президента Дональда Трампа по мирному соглашению.