В Совфеде посоветовали Трампу один способ достижения мира на Украине

Сенатор Пушков: Трамп должен влиять на Европу для преодоления позиции Зеленского

Чтобы преодолеть позицию Владимира Зеленского и достичь мира на Украине, президент США Дональд Трамп должен более решительно влиять на руководителей стран Европы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Если Трамп хочет добиться поставленной цели, ему следует "зайти с другого угла" — с европейского, причем сделать это более решительно, чем он это делал до сих пор. Симпатий либеральных руководителей Европы он не потеряет — они его ненавидят и будут ненавидеть», — написал парламентарий.

По его мнению, у Вашингтона есть возможность повлиять на на Брюссель, однако вопрос заключается в том, насколько они готовы задействовать рычаги своего влияния. Если администрация Трампа решит проблему сопротивления европейцам и их усилиям, то будет одновременно решена «неуступчивость» Зеленского.

Стремление Зеленского сорвать урегулирование, как отметил Пушков, опирается на поддержку европейцев, которые дают украинскому политику указания и обещают продолжать поддержку Украины. Его заявление по Крыму — тоже согласованная с Европой позиция, через которую Брюссель хочет сорвать любые усилия Трампа.

Зеленский 22 апреля сообщил, что Украина не признает Крым территорией России. Такое заявление он сделал на фоне данных The Washington Post о том, Соединенные Штаты предложат Украине и Евросоюзу (ЕС) признать Крым частью России.

Такое предложение должно было прозвучать на встрече с ЕС в Лондоне. Там США хотели представить на встрече со странами ЕС в Лондоне, который состоит из семи пунктов. Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины запланированную в Лондоне встречу отложили.