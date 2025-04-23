В тюрьме впервые открыли комнату секса

В одной из итальянских тюрем открыли первую в стране комнату для секса. Об этом сообщает Reuters.

Комната появилась по решению Конституционного суда Италии, признавшего, что заключенные имеют право на «интимные встречи» с женами или постоянными партнерами. Во время таких свиданий они должны оставаться без надзора со стороны сотрудников тюрьмы.

После судебного решения итальянское министерство юстиции разработало правила обустройства и работы тюремных комнат для секса. Они требуют, чтобы в помещениях такого назначения имелись кровать и туалет, а свидания продолжались до двух часов. Дверь при этом должна оставаться незапертой, чтобы при необходимости охранники могли попасть внутрь.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудницу тюрьмы из графства Нортгемптоншир сняли на видео во время секса с заключенным. После случившегося женщину арестовали, а заключенного перевели в другую тюрьму.

