В Узбекистане высоко оценили переговоры с Россией

Глава МИД Узбекистана Саидов высоко оценил переговоры с Лавровым

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов высоко оценил переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.

«Провели плодотворную встречу и обсудили широкий круг вопросов нашего многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено практической имплементации договоренностей», — говорится в публикации.

Саидов отметил, что стороны продолжат развивать отношения в различных форматах, среди которых в том числе и стимуляция совместной деловой активности.

Глава российского МИД встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Самарканде. Политики вместе возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Скорбящая мать».