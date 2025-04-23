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13:31, 23 апреля 2025Ценности

Внешний вид 50-летней Евы Лонгории на публике раскритиковали в сети

Екатерина Ештокина

Фото: IMAGO / RW / Globallookpress.com

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория прибыла на показ своего нового телешоу и была раскритикована в сети за внешность. Соответствующие кадры и комментарии приводит Daily Mail.

50-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» вышла на публику в черном платье длины миди без бретелей. Помимо этого, знаменитость надела белые туфли-лодочки на высоком каблуке. При этом она распустила волосы и нанесла мейкап в нейтральных оттенках.

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Пользователи сети оценили внешний вид Лонгории в комментариях под постом. «Это платье на ней ужасно сидит», «Ее губы выглядят странно», «Она что-то сделала со своим лицом», «Почему у всех глаза потом [после процедур] выглядят меньше натуральных?» — написали они.

Ранее в апреле 50-летняя Ева Лонгория снялась без штанов для журнала. Знаменитость позировала перед камерой в белом оверсайз-пиджаке с глубоким декольте.

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