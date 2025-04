Телезвезда рассказала о неожиданных последствиях приема аналога «Оземпика»

У телезвезды Джеммы Коллинз появились морщины после аналога «Оземпика»

Бывшая участница реалити-шоу «Единственный путь — Эссекс» (The Only Way Is Essex), британская телезвезда Джемма Коллинз рассказала о неожиданных последствиях приема лекарства для лечения диабета второго типа — «Монжаро», который является аналогом препарата «Оземпик». На это обратило внимание издание The Sun.

По словам Коллинз, она начала принимать «Монжаро» с ноября и заметила резкие изменения в лице, которых раньше не было. Телезвезда отметила, что у нее появились глубокие морщины и линии вокруг глаз. «Я правда не знаю, что со мной произошло. Это просто случилось за ночь. (...) Я не знаю, связано ли с потерей веса. У меня точно еще нет "оземпикового лица", но сейчас оно было бы мечтой», — отметила Коллинз.

Также, по словам телезвезды, она обеспокоена тем, что ее лицо стало выглядеть неестественным.

The Sun отмечает, что подобные побочные эффекты — провисание кожи и изменение контуров лица — встречаются у людей, быстро теряющих вес с помощью препаратов вроде «Оземпика» и «Монжаро». Эти изменения связаны с уменьшением жировой прослойки под кожей.

Ранее бывший ведущий культового шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон рассказал о последствиях приема «Оземпика». По словам Кларксона, после приема препарата его здоровье ухудшилось.