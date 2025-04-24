Выгоду США от пошлин Трампа подсчитали

Минфин США: Доходы бюджета от таможенных пошлин выросли более чем на 60 %

В апреле 2025 года суммарные доходы федерального бюджета США от таможенных пошлин выросли более чем на 60 процентов в сравнении с мартовским показателем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные американского Министерства финансов (Минфина).

Наращивание поступлений произошло после вступления в силу первых из новых таможенных тарифов президента США Дональда Трампа. Речь идет, в частности, о повышении импортных пошлин на сталь и алюминий до 25 процентов, которые были утверждены 12 марта. Подобные изменения в итоге принесут в госказну порядка 15,4 миллиарда долларов по итогам второго месяца весны.

Порядка двух третей импортеров уплачивают таможенные сборы в ежемесячном режиме, в 15-й рабочий день следующего месяца. Часть тарифов собираются непосредственно во время поступления товара на территорию США. Поступления в бюджет от последних в апреле увеличились примерно на 40 процентов. Однако они не учитывают базовую импортную пошлину в 10 процентов, которую Трамп утвердил в начале месяца. Это означает, что в мае поступления от таможенных сборов могут вырасти еще сильнее, заключается в материале.

Глава Белого дома объявил о резком повышении импортных пошлин на продукцию из 185 стран в начале апреля. Для ряда стран, включая ближайших союзников Вашингтона, тарифы составили 20-30 процентов от таможенной стоимости экспортируемого товара. Однако вскоре Трамп решил взять 90-дневную паузу на пошлины для проведения переговоров с третьими странами. В этот период базовая ставка составит 10 процентов. Исключением стал Китай, продукцию которого американские власти обложили пошлинами в 145 процентов. Власти КНР в ответ подняли ставки для товаров из США до 125 процентов.