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18:45, 25 апреля 2025Россия

Песков заявил о продолжении Киевом террористической деятельности после убийства генерала

Песков заявил, что Россия должна быть начеку и понимать суть киевского режима
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Киев продолжает вовлеченность в террористическую деятельность в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого режима», — сказал представитель Кремля.

25 апреля около 10:40 в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen. Позднее стала известна личность пострадавшего, им оказался генерал-майор Ярослав Москалик.

Следователи квалифицировали взрыв в Балашихе как убийство. Возбуждено уголовное дело.

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