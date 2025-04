Путин поговорил со спецпосланником США на английском

Путин и спецпосланник США Уиткофф поговорили на английском

Президент России Владимир Путин поговорил на английском со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом перед началом переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

«How are you, Mister President? ("Как дела, господин президент?", — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Уиткофф, протягивая руку Путину.

«Fine. Just fine. Thank you. Ноw are you? ("Хорошо. Все хорошо. Спасибо. Как Вы?", — прим. «Ленты.ру»)», — улыбаясь сказал в ответ российский лидер.

Ранее стало известно, что Путин принял американского спецпосланника в Кремле.