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15:15, 25 апреля 2025Мир

Путин поговорил со спецпосланником США на английском

Путин и спецпосланник США Уиткофф поговорили на английском
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил на английском со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом перед началом переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

«How are you, Mister President? ("Как дела, господин президент?", — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Уиткофф, протягивая руку Путину.

«Fine. Just fine. Thank you. Ноw are you? ("Хорошо. Все хорошо. Спасибо. Как Вы?", — прим. «Ленты.ру»)», — улыбаясь сказал в ответ российский лидер.

Ранее стало известно, что Путин принял американского спецпосланника в Кремле.

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