Холеру подтвердили у второго вернувшегося из Индии россиянина

Роспотребнадзор сообщил о выявлении холеры у жителя Воронежской области

В Воронежской области выявили случай заболевания холерой у местного жителя, который вернулся из Индии в Москву 21 апреля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее этот же диагноз поставили жителю Подмосковья, который летел тем же рейсом. Найти второго заболевшего удалось после установления круга всех контактировавших с первым пациентом лиц в 33 регионах страны и их обследования.

В настоящее время житель Воронежской области госпитализирован в бокс инфекционного стационара. Внешних признаков заболевания у него нет, он получает антибиотики. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе проходят проверки лиц, с которыми пациент контактировал после возвращения.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Московской области указали, что первый пациент до того, как почувствовал признаки заболевания контактировал с сотнями лиц. Все они взяты под наблюдение.

Член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков в беседе с «Лентой.ру» исключил риск распространения холеры в России. Он напомнил, что возбудитель холеры очень неустойчив во внешней среде, а кроме того, в стране сейчас слишком холодно для купания, а чаще все заражение происходит именно в этом процессе.