Мать баскетболиста Тиммы сделала заявление о Седоковой

Мать баскетболиста Тиммы заявила, что сын сделал роковой выбор

Аушма Тимма, мать умершего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сделала заявление о бывшей жене сына Анне Седоковой.

«Один роковой выбор. Пять лет рядом с человеком, который заставил моего сына поверить в свою любовь, а сам носил маску и которому были чужды истинные чувства морали и человечности», — заявила мать спортсмена. Она посчитала, что бывшая жена забрала у сына все, ради чего он работал 32 года.

На родине спортсмена в Латвии по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Друг спортсмена Марк Пугачев рассказал, что стал свидетелем в деле и собирается дать показания против Седоковой.

Тимма был найден без признаков жизни в Москве 17 декабря 2024 года. Перед кончиной баскетболист оставил записку Седоковой, с которой незадолго они развелись после четырех лет брака.