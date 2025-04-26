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16:47, 26 апреля 2025Спорт

Мать баскетболиста Тиммы сделала заявление о Седоковой

Мать баскетболиста Тиммы заявила, что сын сделал роковой выбор
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Аушма Тимма, мать умершего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сделала заявление о бывшей жене сына Анне Седоковой.

«Один роковой выбор. Пять лет рядом с человеком, который заставил моего сына поверить в свою любовь, а сам носил маску и которому были чужды истинные чувства морали и человечности», — заявила мать спортсмена. Она посчитала, что бывшая жена забрала у сына все, ради чего он работал 32 года.

На родине спортсмена в Латвии по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Друг спортсмена Марк Пугачев рассказал, что стал свидетелем в деле и собирается дать показания против Седоковой.

Тимма был найден без признаков жизни в Москве 17 декабря 2024 года. Перед кончиной баскетболист оставил записку Седоковой, с которой незадолго они развелись после четырех лет брака.

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