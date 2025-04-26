Тренер «Спартака» отреагировал на поражение в дерби от ЦСКА

Станкович о поражении «Спартака» в дерби от ЦСКА: Беру вину на себя

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович отреагировал на поражение в дерби от ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист отметил, что берет вину на себя. «Ребята молодцы. Не в чем их упрекнуть. Боевой матч против организованной команды. В дерби все решают детали. Мы могли сыграть лучше», — заявил Станкович.

Игра в рамках 26-го тура чемпионата России прошла ранее в субботу, 26 апреля. ЦСКА одержал победу со счетом 2:1.

Армейцы благодаря победе обошли «Спартак» и вышли на третье место в турнирной таблице. Красно-белые впервые проиграли ЦСКА с 2022 года.