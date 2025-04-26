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10:59, 26 апреля 2025Путешествия

В Кремле раскрыли ситуацию вокруг возобновления авиарейсов России и США

Песков: Путин и Уиткофф обошли стороной тему возобновления авиарейсов
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф обошли стороной тему возобновления авиарейсов между двумя странами в ходе проходивших 25 апреля переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

В пятницу, 25 апреля, в Кремле прошли переговоры между Путиным и Уиткоффом. Беседа продлилась около трех часов и позволила сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов, сообщил помощник главы России Юрий Ушаков, который принимал участие во встрече.

Представитель Кремля уточнил, что на встрече в Кремле также обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины. В целом беседе сторон прошла в конструктивном ключе.

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