В Кремле раскрыли ситуацию вокруг возобновления авиарейсов России и США

Песков: Путин и Уиткофф обошли стороной тему возобновления авиарейсов

Президент России Владимир Путин и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф обошли стороной тему возобновления авиарейсов между двумя странами в ходе проходивших 25 апреля переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

В пятницу, 25 апреля, в Кремле прошли переговоры между Путиным и Уиткоффом. Беседа продлилась около трех часов и позволила сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов, сообщил помощник главы России Юрий Ушаков, который принимал участие во встрече.

Представитель Кремля уточнил, что на встрече в Кремле также обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины. В целом беседе сторон прошла в конструктивном ключе.