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21:25, 27 апреля 2025Интернет и СМИ

Американский бизнесмен раскритиковал слова Зеленского о России

Бизнесмен Сакс: Российский народ не является врагом для США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Lionel Guericolas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российский народ не является врагом для американцев. С таким заявлением выступил в соцсети X американский инвестор Дэвид Сакс.

Так бизнесмен прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который в интервью американскому журналисту Бену Шапиро пытался в очередной раз выпросить помощь. Политик заявил, что Украина сражается с «врагами» США.

«Русские нам не враги», — ответил на это Сакс. По словам бизнесмена, Штатам не следовало помогать киевскому режиму в войне с Россией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский хочет воспользоваться мирной инициативой президента США Дональда Трампа для усиления Киева. По мнению министра, попытка Евросоюза превратить переговоры в инструмент помощи Украине — не то, чего хочет глава Белого дома.

До этого американский сенатор пожаловался, что Владимир Зеленский не заинтересован в том, чтобы российско-украинский конфликт заканчивался.

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