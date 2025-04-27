Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
2:0
Завершен
Оренбург
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
Борнмут
1:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|34-й тур
Химки
2:2
Завершен
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
Локомотив
1:3
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/2 финала. 1-й матч
Рубин
2:1
Завершен
Факел
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
21:42, 27 апреля 2025Спорт

Футболист «Факела» сломал ногу в матче РПЛ

Футболист «Факела» Дзиов получил перелом ноги в матче с «Рубином» в РПЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Защитник воронежского «Факела» Макс Дзиов получил серьезную травму в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В концовке первого тайма Дзиов столкнулся с игроком соперников Ильей Рожковым. Он получил перелом ноги и покинул поле на электромобиле скорой помощи. Рожков также травмировался, его унесли на носилках.

Позднее в «Факеле» сообщили, что у Дзиова диагностировали перелом левой голени со смещением отломков. «Макс, ты вернешься в строй и будешь еще сильнее, чем был!» — написали в команде.

Встреча прошла в Казани и завершилась в пользу хозяев. Итоговый счет — 2:1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд отправил в СИЗО подорвавшего генерала Москалика украинского агента

    Кадыров заявил об ударе «Градами» по скоплению живой силы ВСУ на сумском направлении

    Футболист «Факела» сломал ногу в матче РПЛ

    СК установил факт расправы бойцов ВСУ над жителем Курской области

    Американский бизнесмен раскритиковал слова Зеленского о России

    В Германии назвали возможного нового главу МИД

    «Рубин» вырвал победу у худшего клуба РПЛ

    В Подмосковье мужчина облил велосипедиста пивом и не выжил

    В российском городе ФСБ поймала мошенника за вымогательство под видом спецслужб

    Тарасова резко отреагировала на запрет Жулину ехать на олимпийский отбор фигуристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости