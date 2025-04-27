Футболист «Факела» сломал ногу в матче РПЛ

Футболист «Факела» Дзиов получил перелом ноги в матче с «Рубином» в РПЛ

Защитник воронежского «Факела» Макс Дзиов получил серьезную травму в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В концовке первого тайма Дзиов столкнулся с игроком соперников Ильей Рожковым. Он получил перелом ноги и покинул поле на электромобиле скорой помощи. Рожков также травмировался, его унесли на носилках.

Позднее в «Факеле» сообщили, что у Дзиова диагностировали перелом левой голени со смещением отломков. «Макс, ты вернешься в строй и будешь еще сильнее, чем был!» — написали в команде.

Встреча прошла в Казани и завершилась в пользу хозяев. Итоговый счет — 2:1.

