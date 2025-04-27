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19:51, 27 апреля 2025Спорт

Названа возможная дата решения по спискам российских фигуристов на отбор к ОИ-2026

«Матч ТВ»: ISU может принять решение по спискам россиян на отбор к ОИ 9 мая
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susana Vera / Reuters

Международный союз конькобежцев (ISU) пока не принял решение по спискам россиян, допущенных к отбору на Олимпийские игры‑2026. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, решение должно быть утверждено советом ISU, однако заседания еще не было. Следующий совет пройдет 9 мая в онлайн‑режиме.

В декабре 2024-го ISU объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях, которые пройдут в Пекине в сентябре 2025 года, смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Россиянам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.

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