Журналист Зарубин заявил, что Путин встретится с Лукашенко на неделе

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в воскресенье, 27 апреля, сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram.

«Путин и Лукашенко проведут на неделе новую встречу. Страны продолжают строительство Союзного государства», — заявил журналист.

Кроме того, по данным журналиста, глава российского государства примет участие в просветительством марафоне общества «Знание», посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее российский лидер оценил развитие экономики России. По его словам, за январь и февраль 2025 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 1,9 процента.

До этого Путин заявил, что расходы российского бюджета резко увеличились. По словам президента, они выросли на 25 процентов по итогам первых трех месяцев 2025 года.