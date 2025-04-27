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13:17, 27 апреля 2025Спорт

Тренер «Реала» прокомментировал поражение от «Барселоны» в финале Кубка Испании

Тренер «Реала» Анчелотти призвал не искать виновных в поражении от «Барселоны»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fran Santiago / Getty Images

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды от «Барселоны» в финале Кубка Испании. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Анчелотти призвал не искать виновных в поражении. «Мы полностью доминировали после перерыва, создали достаточно моментов для победы», — заявил он.

Ранее «Барселона» в овертайме обыграла «Реал» в финале Кубка Испании. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. «Барселона» вышла вперед на 28-й минуте благодаря голу Педри, но «Реал» во втором тайме повел после голов Килиана Мбапе и Орельена Тчуамени. Равенство восстановил Ферран Торрес.

Встреча перешла в овертайм, где забитым мячом отметилась «Барселона». Гол на счету Жюля Кунде. «Барселона» выиграл Кубок Испании в 32-й раз в истории. Это самая титулованная команда турнира.

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