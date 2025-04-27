Туристка описала поездку в один город страны фразой «будто не в России»

Российская туристка побывала в Казани и пришла в восторг от этого города. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«В Казани ты себя чувствуешь будто не в России, потому что здесь своя культура и менталитет. При этом в этом городе так по-домашнему и уютно. Улицы чистые, люди доброжелательные», — такими фразами описала свой опыт читательница издания.

Россиянка рассказала, что во время поездки ей удалось посетить улицу Баумана, которую сравнивают с московским Арбатом, Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф, Дворец земледельцев, знаменитый центр семьи и ЗАГС «Казан» и национальную библиотеку «Дом Ушковой».

Из местной кухни туристке понравились чак-чак и эчпочмаки — маленькие пироги, которые можно сравнить с курником. «Ну и самый любимый десерт — это талкыш калеве. Это что-то наподобие сахарной ваты — воздушное, тающее во рту лакомство. Похожее есть в Турции — пишмание, но татарская версия вкуснее», — призналась она.

Россиянка добавила, что два дня — это мало для того, чтобы исследовать Казань полностью, и вернувшись туда снова, она бы точно нашла чем заняться.

Ранее стало известно, что Казань оказалась самым бюджетным направлением для поездок весной 2025 года. При аренде квартиры бюджет на жилье и авиаперелет на двоих составит 33,4 тысячи рублей.

