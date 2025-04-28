«Бессмертный полк» впервые пройдет во время футбольных матчей

«Бессмертный полк» впервые пройдет во время матчей Кубка России, РПЛ и ФНЛ

«Бессмертный полк» впервые пройдет во время футбольных матчей. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Акция пройдет на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ) и дивизионов Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Спортсмены выйдут на поле с портретами предков-участников Великой Отечественной войны.

Также в акции смогут принять участие тренерские и административные штабы команд и судей. Кроме того, с портретами на стадионы смогут прийти болельщики.

Ранее сообщалось, что в 2025 году «Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате. В части регионов жители с портретами вновь выйдут на улицы городов, другие города решили придерживаться онлайн-формата.