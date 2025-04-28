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17:47, 28 апреля 2025Спорт

Карпин оценил возможность возглавить иностранную сборную

Карпин: Если предложат, подумаю о возможности возглавить иностранную сборную
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил возможность возглавить иностранную национальную команду. Его слова приводит Metaratings.ru.

Специалист заявил, что никогда не думал об этом. «Если предложат, тогда подумаю», — подчеркнул Карпин.

Ранее Карпин объяснил мотивацию работать в национальной команде. Тренер заявил, что в сборной России его держит надежда на то, что удастся поучаствовать в чемпионатах Европы и мира.

Карпин возглавляет сборную России с лета 2021-го. Контракт специалиста рассчитан до 2028 года.

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