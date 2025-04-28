Карпин оценил возможность возглавить иностранную сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил возможность возглавить иностранную национальную команду. Его слова приводит Metaratings.ru.
Специалист заявил, что никогда не думал об этом. «Если предложат, тогда подумаю», — подчеркнул Карпин.
Ранее Карпин объяснил мотивацию работать в национальной команде. Тренер заявил, что в сборной России его держит надежда на то, что удастся поучаствовать в чемпионатах Европы и мира.
Карпин возглавляет сборную России с лета 2021-го. Контракт специалиста рассчитан до 2028 года.