Eurasia Review: РФ в конфликте с Украиной вернула себе статус великой державы

Россия вернула себе статус великой державы за время конфликта на Украине, заявил малазийский политический аналитик и общественный деятель Лим Тек Гхи. Об этом пишет издание Eurasia Review.

По мнению эксперта, после урегулирования украинского кризиса россияне, их союзники и многие на Западе проведут аналогию с победой СССР над фашитской Германией во Второй мировой войне.

«Россия вернула себе утраченный статус великой державы», — подчеркнул аналитик.

Ранее стало известно, что НАТО грозит развал из-за разных взглядов Вашингтона и Брюсселя на якобы существующую угрозу с российской стороны.