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22:31, 28 апреля 2025Мир

Политический аналитик заявил о возвращении России в статус великой державы

Eurasia Review: РФ в конфликте с Украиной вернула себе статус великой державы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Россия вернула себе статус великой державы за время конфликта на Украине, заявил малазийский политический аналитик и общественный деятель Лим Тек Гхи. Об этом пишет издание Eurasia Review.

По мнению эксперта, после урегулирования украинского кризиса россияне, их союзники и многие на Западе проведут аналогию с победой СССР над фашитской Германией во Второй мировой войне.

«Россия вернула себе утраченный статус великой державы», — подчеркнул аналитик.

Ранее стало известно, что НАТО грозит развал из-за разных взглядов Вашингтона и Брюсселя на якобы существующую угрозу с российской стороны.

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