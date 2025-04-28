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13:13, 28 апреля 2025Спорт

Олимпийская чемпионка Мельникова объяснила желание стать депутатом

Чемпионка ОИ Мельникова о депутатстве: Хочу внести вклад в судьбу Воронежа
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова объяснила в своем Telegram-канале желание стать депутатом.

Мельникова рассказала, что родилась и выросла в Воронеже, там началась ее спортивная карьера, и она всегда представляла этот город на турнирах. «Я не завершаю спортивную карьеру, но хочу попробовать внести вклад в судьбу родного города не только, как спортсмен, но и как гражданин», — заявила гимнастка.

Ранее 28 апреля сообщалось, что 24-летняя Мельникова баллотируется на пост депутата Воронежской городской думы от 23-го избирательного округа. До этого спортсменка получила нейтральный статус, но российские гимнасты приняли решение отказаться от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Мельникова — чемпионка ОИ-2020 в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На чемпионате мира-2021 россиянка стала абсолютной чемпионкой.

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