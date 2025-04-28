Овечкин вылетел на скамейку соперника после неудавшегося силового приема

Овечкин вылетел на скамейку «Монреаля» после неудавшегося силового приема в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» во время матча плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаля» вылетел на скамейку соперника после неудавшегося силового приема. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Во время матча Овечкин попытался применить силовой прием против защитника «Монреаля» Александра Каррье, однако соперник увернулся и пролетел мимо. В результате российский нападающий оказался на скамейке канадской команды.

В свою очередь, Каррье упал и повредил ногу. Защитник был вынужден досрочно покинуть площадку.

Ранее Овечкин прокомментировал поражение от команды «Монреаль Канадиэнс» со счетом 3:6, назвав причины такого результата. «Думаю, что мы солидно смотрелись в первом периоде, сделали всего пару ошибок, но никто не говорил, что будет легко», — сказал нападающий.