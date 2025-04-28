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18:48, 28 апреля 2025Путешествия

Пассажирка разделась догола в самолете и испражнилась на сиденье перед попутчиками

Пассажирка Southwest Airlines разделась в самолете и испражнилась на сиденье
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: KHOU-TV / Daily Mail

Пассажирка авиакомпании Southwest Airlines разделась догола в самолете и испражнилась на сиденье. Об этом сообщил канал NBC.

Инцидент произошел в апреле на рейсе из Филадельфии в Чикаго, США. По данным источника, во время полета женщина сняла с себя одежду и испражнилась на глазах у попутчиков.

В аэропорту прибытия борт встретила полицию. Уточняется, что воздушное судно пришлось временно вывести из эксплуатации для генеральной уборки.

В феврале россиянка разделась в летевшем в Таиланд самолете и стала приставать к попутчикам. Поведение пьяной дебоширки сняли на видео.

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