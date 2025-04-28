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18:37, 28 апреля 2025Россия

Песков заявил о невозможности обсуждать публично все мирные планы

Представитель Кремля Песков: Невозможно публично обсуждать все мирные планы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Невозможно обсуждать все мирные планы, так как, попадая в публичную плоскость, они теряют релевантность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Огромное количество публикаций, но какое-то публичное обсуждение всех этих нюансов… невозможно», — сказал представитель Кремля.

Об объявлении президентом России Владимиром Путиным еще одного перемирия в рамках спецоперации стало известно ранее 28 апреля. Режим прекращения огня продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая.

В свою очередь председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил сомнения в том, что Владимир Зеленский поддержит объявленное Путины перемирие на 80-летие Победы.

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