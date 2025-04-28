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20:49, 28 апреля 2025Спорт

Российская пловчиха-рекордсменка рассказала об обидных реакциях за отказ от Олимпиады

Пловчиха Чикунова рассказала об обидных реакциях за отказ от Олимпиады
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: MacNicol / Getty Images

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова рассказала об обидных реакциях за отказ от получения нейтрального статуса для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит Sports.ru.

«Общество разделилось, для многих мы в моменте стали вообще не спортсменами, потому что "не боролись до конца"» — заявила спортсменка. Она посчитала, что это неправильно, так как выбор каждого атлета нужно уважать.

Чикунова отказалась ехать на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. Она назвала выставленные россиянам критерии по допуску неприемлемыми.

При этом позднее Чикунова получила нейтральный статус для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде. В тот момент World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян.

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