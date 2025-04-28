Российская пловчиха-рекордсменка рассказала об обидных реакциях за отказ от Олимпиады

Пловчиха Чикунова рассказала об обидных реакциях за отказ от Олимпиады

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова рассказала об обидных реакциях за отказ от получения нейтрального статуса для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит Sports.ru.

«Общество разделилось, для многих мы в моменте стали вообще не спортсменами, потому что "не боролись до конца"» — заявила спортсменка. Она посчитала, что это неправильно, так как выбор каждого атлета нужно уважать.

Чикунова отказалась ехать на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. Она назвала выставленные россиянам критерии по допуску неприемлемыми.

При этом позднее Чикунова получила нейтральный статус для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде. В тот момент World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян.