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18:38, 28 апреля 2025Россия

В Кремле назвали перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли

Песков назвал перемирие к юбилею Победы проявлением Россией доброй воли
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал объявленное Владимиром Путиным перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

В беседе с журналистами Песков заявил, что в принятии решения о прекращении огня глава государства руководствовался соображениями гуманитарного характера.

Ранее представитель Кремля также сообщил, что объявленное в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне перемирие является личной инициативой президента.

О решении Путина временно остановить боевые действия было объявлено 28 апреля. Режим тишины продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В Кремле подчеркнули, что в случае нарушения Украиной перемирия Вооруженные силы России «дадут адекватный и эффективный ответ».

ЖЗЛ
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