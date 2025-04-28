Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:17, 28 апреля 2025Бывший СССР

В МИД отреагировали на признание Киева в совершении теракта против генерала Москалика

Захарова: Киев стал настоящей террористической ячейкой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Елена Синицына / ТАСС

Киев стал настоящей террористической ячейкой после признания о причастности к теракту против заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерала Ярослава Москалика. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Киевский режим стал настоящей террористской ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами», — написала дипломат.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал причастность Киева к теракту в Подмосковье против Ярослава Москалика. «Я доволен. Это хорошая работа наших спецслужб», — рассказал он.

Подрыв автомобиля возле с дома Москалика случился 25 апреля. Правоохранители сообщили о целенаправленной атаке с помощью самодельной взрывчатки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прекращение огня должно быть безусловным». Как Украина и Запад отреагировали на объявленное Путиным перемирие?

    Случайные прохожие спасли женщину от набросившегося на нее медведя

    Жители Москвы сообщили о срабатывании сирены

    Экс-возлюбленная российского миллиардера показала откровенные фото с новым избранником

    США прокомментировали объявление Россией перемирия в дни 80-летия Победы

    В США рассказали о пугающих Пакистан Су-30

    Сохранение участия военных из КНДР в боях под Курском в тайне объяснили

    Елена Летучая показала фигуру в крошечном бикини

    Украинский актер призвал бить детей за русский язык

    Раскрыт замысел Европы помешать взаимодействию России с Африкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости