В МИД отреагировали на признание Киева в совершении теракта против генерала Москалика

Захарова: Киев стал настоящей террористической ячейкой

Киев стал настоящей террористической ячейкой после признания о причастности к теракту против заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерала Ярослава Москалика. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Киевский режим стал настоящей террористской ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами», — написала дипломат.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал причастность Киева к теракту в Подмосковье против Ярослава Москалика. «Я доволен. Это хорошая работа наших спецслужб», — рассказал он.

Подрыв автомобиля возле с дома Москалика случился 25 апреля. Правоохранители сообщили о целенаправленной атаке с помощью самодельной взрывчатки.