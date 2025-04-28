В Раде заявили о банкротстве Украины

Депутат Рады Цымбалюк: Внешний долг Украины превысил ВВП, страна стала банкротом

Внешний долг Украины впервые в истории превысил 100 процентов от ВВП, что, по сути, означает ее банкротство, заявил депутат Верховной Рады Михаил Цымбалюк. Об этом сообщает ТАСС.

«Со всеми классическими экономическими, финансовыми точнее факторами мы — банкроты», — цитирует парламентария агентство. Вторым ключевым вызовом для страны он назвал проблемы с мобилизацией.

Ранее стало известно, что власти Украины не смогли договориться о реструктуризации долга в размере 2,6 миллиарда долларов, что может привести к необходимости выплаты уже в следующем месяце 600 миллионов. Если соглашение не будет достигнуто и Киев не произведет указанную выплату, встанет вопрос об объявлении дефолта.

В январе сообщалось, что в 2024 году украинский госдолг достиг 92 процентов ВВП, превысив 165 миллиардов долларов. Несколькими месяцами ранее его оценивали в 155 миллиардов.

