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12:51, 29 апреля 2025Моя страна

Известная телеведущая поделилась впечатлениями от отдыха в российском санатории

Телеведущая Лера Кудрявцева назвала прекрасным санаторный отдых в Сочи
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева вместе с дочерью решила отправиться в санаторий в Сочи и поделилась впечатлениями от отдыха, передает KP.RU. Она отметила, что ранее уже отдыхала здесь, будучи еще ребенком.

По ее словам, за годы здесь все изменилось в лучшую сторону: здание обновили, номера стали современными и комфортными. При этом атмосфера здесь царит все та же, призналась звезда.

«Я постоянно ездила сюда с мамой, когда была маленькая. [Санаторий] до сих пор живой, он прекрасный. Мало того, сделали реконструкцию, невероятно крутые номера, классная санаторная база», — отметила она.

Сейчас Кудрявцева с дочерью делают здесь ингаляции, принимают гидромассажную ванну с пихтой для профилактики простуд. Также звездная ведущая и ее дочь проходят лазератерапию и гуляют на свежем воздухе.

Ранее стало известно, что туристы снова заинтересовались популярным российским курортом — Крымом.

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