Известная телеведущая поделилась впечатлениями от отдыха в российском санатории

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева вместе с дочерью решила отправиться в санаторий в Сочи и поделилась впечатлениями от отдыха, передает KP.RU. Она отметила, что ранее уже отдыхала здесь, будучи еще ребенком.
По ее словам, за годы здесь все изменилось в лучшую сторону: здание обновили, номера стали современными и комфортными. При этом атмосфера здесь царит все та же, призналась звезда.
«Я постоянно ездила сюда с мамой, когда была маленькая. [Санаторий] до сих пор живой, он прекрасный. Мало того, сделали реконструкцию, невероятно крутые номера, классная санаторная база», — отметила она.
Сейчас Кудрявцева с дочерью делают здесь ингаляции, принимают гидромассажную ванну с пихтой для профилактики простуд. Также звездная ведущая и ее дочь проходят лазератерапию и гуляют на свежем воздухе.
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