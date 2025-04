Ральф Ганис: Президента Кеннеди убили ближайшие коллеги из-за связи с русской

Покушение на 35-го президента США Джона Фицджералда Кеннеди остается не только одним из самых громких событий XX века, но и одним из самых загадочных. В официальную версию не верят миллионы самих американцев. В апреле бывший разведчик Военно-воздушных сил США Ральф Ганис заявил, что попавшие в его руки документы раскрывают тайну смерти самого популярного американского лидера. «Лента.ру» разбирается, что именно стоит за этой теорией и при чем тут СССР.

Ганис заявил, что Кеннеди устранил его ближайший круг

В интервью изданию Radar Online бывший американский военный заявил, что покушение на Кеннеди было устроено своими же. По словам Ганиса, за выстрелами в Далласе 22 ноября 1963 года стояло так называемое Национальное командование (National Command Authority или NCA). Этим термином с 1960 по 2002 год обозначали источник официальных военных приказов Вашингтона.

Ганис убежден, что именно члены этой организации отдали приказ на устранение Джона Кеннеди по причине самого щепетильного свойства. Документы, которые он якобы добыл, указывают на любовную связь американского президента с некоей женщиной. Информация об этом романе должна была вскоре попасть в прессу. Ганис называет ее «русской проституткой», однако в действительности речь идет о советской разведчице.

Эта информация вот-вот должна была стать достоянием общественности, что полностью опозорило бы президента. Он спал с советским агентом. Это была бы огромная моральная победа Советов в разгар холодной войны Ральф Ганис интервью Radar Online

Исследователь утверждает, что решение о ликвидации Кеннеди приняли его ближайшие соратники, в число которых входили госсекретарь Дин Раск, министр обороны Роберт Макнамара и генерал Максвелл Тейлор, возглавлявший Объединенный комитет начальников штабов.

Кортеж президента Кеннеди в Далласе, 22 ноября 1963 года Фото: Bettmann / Getty Images

Ганис заявил, что в Кеннеди стрелял не Ли Харви Освальд

По версии бывшего разведчика, NCA приняло решение использовать для устранения президента группу наемников, в которую входили весьма известные персоны. Ганис убежден, что роковые выстрелы 22 ноября 1963 года произвел бывший капитан французской армии, участник ультраправой террористической группировки Секретная вооруженная организация (Organisation de l'armée secrète или OAS) Жан Рене Суэтр. Он был командиром французских парашютистов-коммандос и ярым националистом. В частности, Суэтр боролся против отделения Алжира от Франции, за что несколько раз попадал под арест.

Потом он жил во франкистской Испании, участвовал в различных военных авантюрах в Африке, а после занялся бизнесом. Стоит отметить, что теория о причастности Суэтра к покушению на Кеннеди не нова. Еще в 1977 году ЦРУ опубликовало порцию документов по этому делу, в которых утверждалось, что французский националист якобы находился в Далласе 22 ноября. Вернее, там говорилось, что после покушения в городе задержали некоего француза.

Подозревается, что объект является капитаном-дезертиром французской армии и активистом OAS из документов ЦРУ, опубликованных в 1977 году

После 18-часового допроса загадочного иностранца выслали из страны не то в Канаду, не то в Мексику. Позже появились теории, что это был Суэтр. Террорист якобы стрелял в Кеннеди, а потом влиятельные друзья помогли ему бежать. Однако позже выяснилось, что именем Суэтра часто прикрывался его личный враг Мишель Мерц, внедренный в ряды OAS французскими спецслужбами. После он занимался поставками героина из США в Европу и якобы находился в Далласе под личиной Суэтра. В конечном счете остается непонятным, кого именно задержали тогда в Далласе и куда этот человек делся.

Жан Рене Суэтр Фото: deltas-collines.org

По версии писателя Ламара Уолдрона, в покушении участвовали четыре стрелка, одним из которых был Мерц. По еще более экстравагантной версии, высказанной журналистом-расследователем Уильямом Реймондом, Мерц знал о готовящемся покушении и прибыл в Даллас по заданию французской разведки под личиной Суэтра, чтобы дискредитировать OAS. В общем, сплошные загадки. Но Ральф Ганис убежден, что в Кеннеди стрелял именно Суэтр. Более того, готовил его в покушению еще более известный человек.

Подготовкой Суэтра к покушению якобы занимался Отто Скорцени

В интервью Radar Online Ганис заявил, что непосредственное участие в покушении на Кеннеди принимал знаменитый немецкий диверсант, бывший оберштурмбанфюрер СС Отто Скорцени.

Самой известной его операцией остается освобождение Бенито Муссолини из-под ареста в 1943 году. Тогда отряд под руководством Скорцени высадился в горах Гран-Сассо-д’Италия и без единого выстрела захватил гостиницу, где держали отстраненного от власти дуче. После войны Скорцени вывезли в США, где он сотрудничал с разведкой и занимался подготовкой неких агентов-парашютистов. Помимо прочего, Скорцени имел контакты с OAS в начале 1960-х и мог знать Суэтра.

Ганис заявил, что потратил многие годы на покупку в Европе документов, которые назвал «бумагами Скорцени». В 2018 году он опубликовал книгу The Skorzeny Papers: Evidence for the Plot to Kill JFK («Бумаги Скорцени: Доказательства заговора с целью устранения Джона Кеннеди»), где развивал идею о причастности бывшего нацистского диверсанта к событиям 1963 года в Далласе.

Я потратил десятки тысяч долларов на покупку личных документов Скорцени на аукционе в Европе. Они указывают, что ЦРУ заплатило ему за помощь в организации команды, которая устранила президента. Платежи проходили через различные компании, включая одну нефтяную, а одним из наемников был французский киллер (Суэтр) Ральф Ганис интервью Radar Online

Впрочем, высокопоставленный израильский разведчик Рафи Эйтан, который, в частности, руководил операцией по поимке нацистского преступника Адольфа Эйхмана в Аргентине, утверждал, что с 1962 года Скорцени работал на Моссад и занимался охотой на немецких инженеров и ученых, создававших ракеты для Египта. Да и нужно ли было ЦРУ собирать некую международную команду суперкиллеров, чтобы потом подставить Ли Харви Освальда.

Отто Скорцени и Бенито Муссолини после освобождения последнего из-под ареста, 1943 год Фото: German Federal Archives / Wikimedia Commons

Опубликованные Трампом секретные документы не опровергают официальную версию покушения на Кеннеди

18 марта по решению Дональда Трампа Национальный архив США опубликовал засекреченные документы по делу о покушении на Кеннеди. Согласно официальной версии, в Кеннеди стрелял бывший морпех Ли Харви Освальд. Он считал себя коммунистом и в 1959 году приехал в СССР, где заявил, что хочет отказаться от американского гражданства. Освальд пытался поступить в МГУ, но в итоге его направили в Минск работать на «Минский радиозавод имени Ленина». В 1961 году он женился на Марине Прусаковой, а в 1962-м они с новорожденной дочерью уехали в США. Все это время за Освальдом, естественно, наблюдал КГБ.

В опубликованных Трампом документах указывается, что в начале 1990-х годов американской стороне были переданы советские документы по Освальду. В них Москва заверила Вашингтон, что Освальд не был советским агентом. Также указывалось, что бывший морской пехотинец имел сложный характер и его «было трудно контролировать». Кроме того, там давались и другие характеристики будущего убийцы Кеннеди.

В деле также указано, что Освальд оказался слабым стрелком, когда он пытался стрелять по мишеням, находясь в СССР материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

Ли Харви Освальд (в темных очках) с друзьями в Минске Фото: The U.S. National Archives and Records Administration / Wikimedia Commons

Какое-либо участие СССР в покушении на 35-го президента США также не подтвердилось. Была странная история о звонке некого человека в американское посольство в Австралии. Он представился водителем советской дипмиссии и заявил, что «советское правительство финансировало покушение на президента» и якобы предлагало награду в 100 тысяч долларов. Это не получило никакого подтверждения, а звонившего сочли сумасшедшим.

Москва пыталась предупредить Вашингтон о покушении на Кеннеди

Как выяснилось, в августе 1963 года советская сторона могла предупредить Белый дом о готовящемся покушении. В опубликованных Трампом документах упоминается некий Сергей Чернохон, который в августе 1963 года по заданию советского консула в Болгарии якобы связался с вице-консулом США Томом Блэкширом.

15 августа 1963 года в Софии, Болгария, в аэропорту в посольской машине я сказал господину Блэкширу, что (...) у Ли Харви Освальда есть оружие и он хочет устроить покушение на президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди (...) Блэкшир сказал мне, что передаст телеграмму в Государственный департамент, и дал мне адрес, по которому следует явиться письмо Сергея Чернохона послу СССР в США Анатолию Добрынину материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

Впрочем, и это очень таинственная история. Так и непонятно, кем был этот Чернохон, а историю о своих действиях в августе 1963-го он рассказал в серии писем, направленных в 1977-1978 годах почему-то в советское и британское посольства в Вашингтоне.

В целом же опубликованные документы никак не опровергают выводы комиссии Уоррена, расследовавшей покушение на Кеннеди в 1964 году. Согласно им, Освальд действительно стрелял в президента и действовал один. Исследователи находят в этой версии многочисленные нестыковки, в частности, плохую стрелковую подготовку Освальда, однако достаточных документальных данных для опровержения выводов комиссии пока представлено не было.

Встреча Никиты Хрущева и Джона Кеннеди, 1961 год Фото: United States Department of State / Wikimedia Commons

Также выглядит странным, что уже 24 ноября 1963-го с самим Освальдом расправился Джек Руби. Как будто власти повесили покушение на психически нестабильного бывшего морпеха со связями в СССР, а потом сами же устранили его. Но при этом советскую сторону никогда официально не обвиняли в покушении на Кеннеди. Все это, разумеется, дает широчайшее поле для всякого рода спекуляций.

Ральф Ганис уверен, что тайная сеть проституток-шпионок затрагивала широкие круги руководства США

Бывший разведчик убежден, что устранение Кеннеди должно было «избавить его и страну от позора». В конце концов, о романе президента со знаменитой актрисой Мэрилин Монро говорят уже больше 60 лет, и эта история воспринимается чуть ли не как общеизвестный факт, хотя дальше смутных слухов ее доказательная база не ушла. Кстати, этот роман иногда тоже пытаются выставить одной из причин покушения.

По версии Ганиса, дело было не только в связи Кеннеди с некой загадочной советской разведчицей. Исследователь заявил, что жертв раскинутых СССР сетей по ловле высокопоставленных американских чиновников на страсть к противоположному полу было множество. Покушение на Кеннеди якобы смешало карты тем, кто хотел обнародовать все эти пикантные истории, а представители Национального командования действовали исключительно во имя спасения репутации страны.

Эти ребята не хотели, но должны были поступить так. Они должны были остановить распространение информации. В этой сети проституции были замешаны лоббисты, конгрессмены, сенаторы. Коридоры власти просто рухнули бы Ральф Ганис интервью Radar Online

Впрочем, выводы Ганиса, судя по всему, никакого серьезного эффекта в США не произвели. Не очень ясны их источники. Кроме того, в своих выкладках бывший разведчик использует в качестве доказанных фактов данные, которые или крайне сомнительны, или были опровергнуты его же коллегами много лет назад. Например, он безапелляционно заявляет, что в Кеннеди стрелял Суэтр, хотя доказательств этому нет.

Участие Скорцени в покушении тоже не подтверждается документами, кроме тех, что Ганис якобы выкупил в Европе. Никаких упоминаний об этом в опубликованных в марте бумагах ЦРУ тоже нет. Одним словом, откровения бывшего разведчика, который оставил службу в звании майора в 2007 году и с тех пор объявил себя историком, больше похожи на обычное стремление к славе. В кучу навалены фамилии известных политических деятелей, персоны с мрачной репутацией вроде Суэтра или Скорцени, а над всем этим стоит зловещая для любого западного читателя тень КГБ. Но на выходе получается очередная теория заговора, построенная на домыслах и сшивании белыми нитками разрозненных данных.

Джон Кеннеди за несколько мгновений до покушения на него Фото: Library of Congress / Wikimedia Commons

В деле о покушении на Джона Кеннеди действительно много странностей, а возможно, просто стечения обстоятельств выглядят злым умыслом таинственной правительственной закулисы. Но стоит признать, что устранение президента сверхдержавы из-за его тайной страсти к иностранной разведчице — сюжет, достойный очередной серии бондианы.