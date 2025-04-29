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22:54, 28 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин взял в рабство двух мужчин

Житель Чувашии предстанет перед судом за удерживание в рабстве двух мужчин
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Чувашии местный житель обманом взял в рабство двух мужчин. Они трудились на злоумышленника несколько лет, пока им не удалось сбежать и обратиться к правоохранителям, сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета по республике.

Там сообщили, что первую жертву обвиняемый нашел еще в 2019 году — в республике Марий Эл он познакомился с мужчиной, у которого не было средств к существованию. В 2020 году злоумышленник предложил новому знакомому работать на него по хозяйству.

«Фигурант привез мужчину к себе на участок, где поселил в нежилом помещении и поручил ему ежедневное выполнение строительных, земляных, хозяйственных, подсобных и иных работ, требующих физических усилий, при этом труд мужчины он не оплачивал, нормальных условий для проживания не создал», — говорится в сообщении. Если мужчина отказался выполнять работы, то подвергался избиению.

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Свою вторую жертву рабовладелец нашел похожим способом — он пообещал еще одному мужчине работу на стройке в Чебоксарах, но так же привез к себе на участок. Потерпевшие неоднократно пытались сбежать, но мужчина находил их, избивал и возвращал.

Сбежать потерпевшим удалось лишь в мае 2024 года. Они обратились к знакомым, которые рассказали о преступлении правоохранителям. Вскоре злоумышленника задержали. Следствие собрало достаточно доказательств и передало дело в суд.

Ранее сообщалось, что бежавшего с Украины 31-летнего мужчину заманили в рабство литром спирта в Ростовской области.

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