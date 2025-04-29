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05:32, 29 апреля 2025Путешествия

Российский тревел-блогер рассказал об охотящихся за туристами девушках в Венесуэле

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник Алексей Кутовой рассказал об охотящихся за «белыми туристами» девушках в Венесуэле. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По его словам, эта страна переживает тяжелый кризис, из-за чего местным жителям приходится придумывать способы заработать. Чаще всего они безобидные: продажа сувениров и уличной еды, работа гидом или в отелях, танцы и уличные выступления. Однако некоторые девушки, оказавшиеся в отчаянном положении, оказывают «личные» услуги иностранцам.

«Эти услуги часто предлагаются открыто: девушки знакомятся с иностранцами в барах, на пляжах или даже через социальные сети. Для многих это не выбор, а вынужденная мера», — заметил автор публикации.

Ранее этот же тревел-блогер назвал наиболее утомившие его вещи во время жизни во Вьетнаме. В частности, он быстро устал от опасной езды водителей скутеров и постоянного шума.

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