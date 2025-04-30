Бывший тренер «Химок» поставил клубу ультиматум

Франк Артига отправит письмо в ФИФА, если «Химки» не погасят долг 30 апреля

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего главного тренера «Химок» Франка Артиги, рассказал «РБ Спорт» об ультиматуме, поставленном его клиентом клубу.

По словам Селюка, испанец уже написал, но не отправил письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА). Артига ждет, что 30 апреля «Химки» закроют перед ним долг по зарплате. В противном случае, он обратится в ФИФА.

«Я надеюсь, это произойдет дружеским путем и закроются долги просто за несколько месяцев. Или через ФИФА — недружеским путем, тогда за 2,5 года», — заявил Селюк. Он отметил, что по закону Артига может претендовать на полную сумму до конца контракта, однако он готов согласиться на деньги, положенные ему за фактически отработанное время.

«Химки» объявили об отставке Артиги 15 апреля. Отмечалось, что контракт расторгнут по соглашению сторон.