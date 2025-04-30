Внук Зураба Церетели высказался об установке памятника деду

Внук Зураба Церетели не намерен ставить памятник деду

В семье известного художника-монументалиста Зураба Церетели не строят планов по установке памятника в Москве или на его родине, в Тбилиси. Об этом «Газете.Ru» заявил внук скульптора Василий.

Необходимости в скорой установке памятника в семье не видят. «Еще не прошло время, чтобы об этом даже говорить», — высказался родственник художника. Тем более на могиле Церетели в Грузии, в Дидубийском пантеоне, уже стоит памятник, статуя Святой Нины. Его похоронили рядом с супругой Инессой Андроникашвили, монумент скульптор воздвиг сам.

22 апреля у Церетели остановилось сердце. На следующий день в храме Христа Спасителя в Москве состоялось отпевание. 26 апреля в Тбилиси прошла церемония прощания со скульптором. Церетели был автором более пяти тысяч произведений, таких как памятник Петру I в Москве, монумент «Дружба навеки», мемориальный комплекс на Поклонной горе. С 1997 года он был бессменным главой Российской академии художеств.