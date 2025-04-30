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09:42, 30 апреля 2025Спорт

В «Зените» отказались признавать существование пивного алкоголизма

Александр Медведев отказался признавать существование пивного алкоголизма
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rawpixel.com / Freepik

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оценил инициативу по возвращению пива на стадионы. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Функционер ее поддержал. Он назвал пиво частью футбольной культуры, а также заявил о том, что напиток является альтернативой употреблению крепкого алкоголя. «Никакого пивного алкоголизма никогда не было, нет и не будет, поскольку объем потребления пива ограничен объемом мочевого пузыря. Если кто анатомию в школе проходил, пускай вспомнит», — отметил Медведев.

Глава «Зенита» также обратил внимание на то, что деньги пивных компаний могли бы внести серьезный вклад в развитие российского спорта. Он счел это важным аргументом.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что планирует поднять вопрос о возвращении в продажу пива на стадионах. Он пояснил, что обсуждение проходит с комитетом по экономической политике.

В мае 2023-го врач-нарколог Даниил Петров заявил о том, что злоупотребление пивом не менее опасно, чем злоупотребление другими алкогольными напитками. Он добавил, что лечение пивного алкоголизма проходит так же, как и в случае обычного.

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