В «Зените» отказались признавать существование пивного алкоголизма

Александр Медведев отказался признавать существование пивного алкоголизма

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оценил инициативу по возвращению пива на стадионы. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Функционер ее поддержал. Он назвал пиво частью футбольной культуры, а также заявил о том, что напиток является альтернативой употреблению крепкого алкоголя. «Никакого пивного алкоголизма никогда не было, нет и не будет, поскольку объем потребления пива ограничен объемом мочевого пузыря. Если кто анатомию в школе проходил, пускай вспомнит», — отметил Медведев.

Глава «Зенита» также обратил внимание на то, что деньги пивных компаний могли бы внести серьезный вклад в развитие российского спорта. Он счел это важным аргументом.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что планирует поднять вопрос о возвращении в продажу пива на стадионах. Он пояснил, что обсуждение проходит с комитетом по экономической политике.

В мае 2023-го врач-нарколог Даниил Петров заявил о том, что злоупотребление пивом не менее опасно, чем злоупотребление другими алкогольными напитками. Он добавил, что лечение пивного алкоголизма проходит так же, как и в случае обычного.