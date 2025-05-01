Московское «Динамо» уволило главного тренера Личку

Московское «Динамо» уволило главного тренера Марцела Личку. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Бело-голубые пожелали тренеру удачи в дальнейшей карьере. Другие подробности расторжения контракта не разглашаются.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. В Кубке России команда не смогла выйти в финал Пути РПЛ, а после вылетела во втором полуфинальном этапе Пути регионов.

Личка возглавил «Динамо» в июне 2023 года. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2023/2024. До этого чешский специалист тренировал «Оренбург».