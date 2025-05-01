Майские праздники в 2025 году: как отдыхаем, даты выходных и рабочих дней

В России начались четырехдневные выходные в честь Первого мая

Сегодня, 1 мая, в России начинается череда майских праздников. Для многих взрослых первая половина мая традиционно становятся небольшим отпуском, а для детей — дополнительными каникулами. «Лента.ру» рассказывает, сколько дней продлятся выходные, к каким событиям они приурочены и как провести время с пользой.

Официальные выходные и рабочие дни

Согласно трудовому законодательству, нерабочими праздничными днями в этом месяце являются только 1 и 9 мая, но из-за переноса выходных с 4 января (суббота) на 2 мая (пятница), а с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг), праздники стали длиннее.

Таким образом, россияне в начале мая отдыхают два раза по четыре дня:

Выходные Количество дней Праздник 1-4 мая 4 дня (четверг-воскресенье) Первомай 8-11 мая 4 дня (четверг-воскресенье) День Победы

30 апреля — сокращенный рабочий день

Работодатель может привлечь сотрудника к работе в праздничный день только с его согласия и при условии, что это необходимо для нормальной работы организации. Исключение — форс-мажорные обстоятельства, предусмотренные Трудовым кодексом. Кроме того, в праздники продолжают работать предприятия, обеспечивающие непрерывное обслуживание населения.

Производственный календарь на май

В мае, согласно постановлению правительства, будет 18 рабочих и 13 выходных дней — на два дня больше отдыха, чем в прошлом году. Для тех, кто работает по графику 5/2, предусмотрены два периода выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

К каким праздникам приурочены выходные

Первомай

1 Мая — международный праздник, известный в 86 странах под разными названиями. Например, День международной солидарности трудящихся, День весны и труда или просто День труда.

История праздника берет начало в Чикаго 1886 года, где рабочие устроили забастовку, требуя улучшения условий труда и сокращения рабочего дня. В 1889 году II Интернационал объявил 1 мая Днем солидарности трудящихся во всем мире.

В России выступления рабочих начались в 1891 году. Тогда под Петербургом примерно 200 человек под руководством социал-демократа и революционера Михаила Бруснева провели первую так называемую маевку — нелегальное собрание революционно настроенных рабочих. Бастующие требовали смены власти в стране.

С 1917 года демонстрации стали официальными, и Первомай превратился в масштабное народное торжество. И хотя сегодня размах первомайских шествий уже не тот, россияне по-прежнему ценят эти дополнительные выходные.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

День Победы

9 мая россияне вспоминают триумф советской армии над фашизмом.

Кстати, в Европе День Победы отмечают 8 мая: именно в этот день Великобритания и США объявили о победе над Германией, после того как представители рейха подписали акт капитуляции во французском Реймсе. В СССР признали только карлсхорстский документ, подписанный в ночь на 9 мая

Сразу после войны, с 1945 по 1947 год, 9 мая был выходным днем, но потом Иосиф Сталин постановил вновь сделать дату рабочей. Таковой она оставалась вплоть до 1965-го.

Привычные сегодня традиции праздника начали формироваться лишь в конце 1960-х годов. В честь 20-летия Победы 9 мая 1965 года было объявлено выходным. Тогда же в СССР запустили поисковое движение «Вахта памяти» и придумали ритуал возложения цветов к Могиле неизвестного солдата. В память о народном подвиге ряд городов были удостоены звания «города-героя».

Советская молодежь узнавала о войне из политзанятий, радио, кино. Основной же вклад в формирование массовой памяти о Великой Отечественной войне внесли произведения военных корреспондентов (Константина Симонова, Александра Твардовского, Льва Озерова и других).

В 1990-е, после распада СССР, интерес к советским праздникам и патриотизму снизился. Однако Борис Ельцин возродил празднование Дня Победы. С 1995 года парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве стал ежегодным, с начала 2000-х появились новые традиции, например, акция «Бессмертный полк».

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Чем заняться на майских праздниках

На природе

Пикник в парке или лесу — приготовьте вкусную еду, возьмите плед и насладитесь природой. Можно устроить игры на свежем воздухе;

поход — исследуйте новые места и наслаждайтесь красотой природы;

велосипедная прогулка — арендуйте велосипеды и отправляйтесь по окрестностям;

шашлыки на даче — традиционный майский отдых с друзьями или семьей;

кемпинг — поставьте палатку, разведите костер, насладитесь звездным небом и тишиной;

рыбалка — во многих регионах России на майские праздники выпадает проведения рыбных фестивалей. Также это отличный способ расслабиться и отдохнуть от городской суеты.

Культурные мероприятия

Посетите парад Победы 9 мая;

участвуйте в акции «Бессмертный полк»;

сходите в музей или на тематическую выставку, посвященную Первомаю или Дню Победы;

устройте прогулку по историческим местам своего или соседнего города;

сходите на концерт или в театр.

Куда сходить в Москве на майские праздники Традиционно в Москве состоятся праздничные концерты и фестивали, посвященные Дню труда. Как правило, центрами притяжения становятся столичные парки: Сокольники, Измайловский, Парк Горького и другие. Уточнить расписание интересующих мероприятий можно на сайтах этих площадок. На 9 Мая в Москве ожидается множество событий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Примерная программа 9 Мая в столице: 10:00 — начало парада на Красной площади

10:00-19:30 — выставка «1418 дней. К 80-летию Великой Победы» в Новой Третьяковке

16:00 — показ фильма «Летят журавли» в кинотеатре «Художественный»

18:00 — праздничное представление в Цирке Никулина

19:00 — концерт духового оркестра Центрального пограничного ансамбля ФСБ России в Московском международном Доме музыки

22:00 — салют На семь вечера в ММДМ тоже запланирован концерт — песни военных лет прозвучат в сопровождении оркестра русских народных инструментов имени Н.Н. Некрасова. Там же прозвучат фрагменты поэмы «Василий Теркин», дневников и писем участников Великой Отечественной войны. В лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла в 18:00 начнется гала-концерт «К 80-летию Великой Победы». В сопровождении органа и трубы выступит хор мальчиков и юношей Cantus. В концертном зале «Измайлово» выступит Московский казачий хор. В программе — романсы и старинные песни казаков. Начало в 16:00. В Малом театре в 18:00 покажут спектакль «Большая тройка (Ялта-45)» по пьесе шведского драматурга Л. Свенссона. В Театре Российской армии в 19:00 начнется спектакль «Знамя Победы», посвященный установлению советского знамени на крыше Рейхстага. В театре Моссовета, также в 19:00, представят литературно-драматическую композицию «Это и моя Победа». Артисты Театра на Таганке в 19:00 выступят со спектаклем «Мой бедный Марат» о жизни в блокадном Ленинграде. Театр-студия Всеволода Шиловского покажет спектакль «Не покидай меня» по пьесе А. Дударева. История основана на реальных событиях. Начало в 18:00. Кроме концертов и спектаклей, в столице пройдет ряд тематических выставок. В том числе будет работать экспозиция «От документа к символу» в Центре визуальной культуры Beton — выставка посвящена военной фотографии и охватывает столетний период с 1850-х по1950-е годы.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Активный отдых

Сходите в Веревочный парк с детьми;

научитесь кататься на роликах или скейтборде;

посетите аквапарк;

попробуйте себя в рафтинге (сплав по реке на надувном плоту);

покорите скалу или посетите скалодром;

организуйте веселые эстафеты для всей семьи или компании друзей;

устройте субботник.

Погода на майские праздники в Москве По прогнозам метеорологов, на первые майские праздники в Москве установится теплая погода. После небольшого похолодания в конце апреля температура начнет повышаться, и к 1 мая достигнет +15...+20 градусов. В первую неделю мая ожидаются прохладные ночи — не выше +4 градусов, а дневная температура может достигать +17 градусов. Точного прогноза на День Победы в Москве пока нет, но по предварительным данным, ожидается плюс +13…+17 градусов. Возможны дожди.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Популярные маршруты на майские праздники

По России

Для пеших прогулок по Москве можно выбрать один из популярных маршрутов, например, от Китай-города до Третьяковской галереи или от Кропоткинской до Нескучного сада. Популярностью среди гостей и жителей столицы пользуются парки ВДНХ и «Сокольники», рассказал «Ленте.ру» коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус.

Жители Санкт-Петербурга и туристы часто выбирают для прогулок Заячий остров, на котором расположена Петропавловская крепость, или отправляются на Крестовый остров в парк развлечений.

В Нижнем Новгороде стоит отправиться на прогулку по Большой Покровской улице, по набережной вдоль Волги и посетить Нижегородский Кремль.

В Калининграде рекомендуем сходить в один из крупнейших морских музеев России, Музей янтаря и посмотреть на Бранденбургские ворота. В окрестностях города можно посетить Замок Шаакен или поехать на Куршскую косу.

Любителей горных приключений порадует Алтай — живописным Чуйским трактом, зеркальной гладью Телецкого озера и древними петроглифами Калбак-Таш.

Настоящая жемчужина Кавказа — Южный Дагестан, отметил собеседник «Ленты.ру». Этот регион поражает разнообразием: от субтропиков Самурского леса до суровых горных пейзажей. Обязательно стоит посетить древний аул Куруш — самый высокогорный в Европе, откуда открываются захватывающие виды на Главный Кавказский хребет. А для более традиционного знакомства с Дагестаном отлично подойдет поездка в Дербент. За четыре дня можно успеть посетить древнюю крепость Нарын-Кала, прогуляться по песчаным барханам Сарыкума и познакомиться с горными аулами.

Популярный маршрут по Золотому кольцу России включает посещение Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Ярославля, Костромы, Иваново, Суздаля и Владимира. Такое путешествие погружает в атмосферу древней Руси и царской России, при этом каждый город наделен неповторимой атмосферой.

Еще один вариант для путешествий на майские праздники — город-герой Севастополь. Здесь стоит полюбоваться панорамой «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», посетить Малахов курган и посмотреть на символ Севастополя — памятник, установленный в память о кораблях, затопленных в 1854 году, чтобы преградить вход вражескому флоту в бухту.

Фото: Unsplash

За рубеж

Турция

За комфортным пляжным отдыхом в отелях по системе «все включено» туристы традиционно едут в Анталью. Тем, кто предпочитает активный отдых, понравится пеший маршрут по Ликийской тропе, а для более спокойного отдыха идеален уютный Каш с мощеными улочками, откуда удобно совершать экскурсии на остров Кекова, добавил Валерий Бритаус.

Грузия

В Тбилиси за пять дней можно погрузиться в атмосферу Старого города, подняться к крепости Нарикала и попробовать настоящие грузинские хачапури. Любителям моря понравится Батуми с его ботаническим садом и современной набережной, а ценителям горных пейзажей стоит отправиться в Сванетию или к подножию Казбека, считает Валерий Бритаус.

Узбекистан

Ценителям восточной экзотики стоит обратить внимание на Узбекистан, куда сейчас можно найти очень выгодные перелеты — многие авиакомпании предлагают недорогие билеты от 15 000 рублей в обе стороны, обратил внимание эксперт. Пятидневное путешествие в Самарканд позволит увидеть величественный Регистан, мавзолей Гур-Эмир и попробовать настоящую узбекскую кухню.

Кыргызстан

Тем, кто хочет совместить отдых у воды с горными пейзажами, стоит отправиться на кыргызский Иссык-Куль, заключил Валерий Бритаус.